02:36 ()
Свернуть список

Хетафе - Реал Сосьедад 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
11 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Хетафе
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияИманол Альгуасиль
      История личных встреч
      23.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад0 : 0Хетафе
      03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
      14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Хетафе0 : 1Реал Сосьедад
      03.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Реал Сосьедад3 : 0Хетафе
      29.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
      06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
      28.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 1Хетафе
      15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Хетафе1 : 0Реал Сосьедад
      17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
      29.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона541015-11386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М53119-41066,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис43017-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Осасуна43016-3975,0
      7 Сельта52128-10746,7
      8 Атлетик Б42115-1758,3
      9 Райо Вальекано52125-5746,7
      10 Реал Сосьедад42114-5758,3
      11 Жирона52126-5746,7
      12 Валенсия52037-5640,0
      13 Мальорка41214-3541,7
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Севилья51136-10426,7
      16 Альмерия41124-5433,3
      17 Эспаньол51136-10426,7
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис50050-1400,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close