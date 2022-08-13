Хетафе - Реал Сосьедад 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
11 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Реал Сосьедад, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|23.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 1
|14.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 1
|03.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|28.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|29.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|75,0
|7
|Сельта
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|46,7
|8
|Атлетик Б
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|58,3
|9
|Райо Вальекано
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|46,7
|10
|Реал Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|11
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|46,7
|12
|Валенсия
|5
|2
|0
|3
|7-5
|6
|40,0
|13
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|41,7
|14
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|3-10
|4
|26,7
|15
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
|16
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|33,3
|17
|Эспаньол
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|8,3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|8,3
| 20
Зона вылета
|Кадис
|5
|0
|0
|5
|0-14
|0
|0,0