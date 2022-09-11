Ренн - Осер 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
11 Сентября 2022 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Осер, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Осер
Осер
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Жан-Марк Фурлан
История личных встреч
|12.02.2014
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 1
|11.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|23.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|02.04.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|0 : 0
|14.11.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|14.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|03.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|08.03.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|19.10.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 0
|09.02.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|6
|1
|0
|25-4
|19
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|6
|1
|0
|15-4
|19
|90,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|7
|5
|2
|0
|16-7
|17
|81,0
| 4
Лига Европы
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|72,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лорьян
|6
|4
|1
|1
|11-9
|13
|72,2
|6
|Лилль
|7
|3
|1
|3
|14-15
|10
|47,6
|7
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|50,0
|8
|Клермон
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|50,0
|9
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|44,4
|10
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|44,4
|11
|Труа
|7
|2
|1
|4
|11-15
|7
|33,3
|12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|38,9
|13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|33,3
|14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|33,3
|15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Брест
|7
|1
|2
|4
|8-17
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
|5,6