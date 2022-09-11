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Тулуза - Реймс 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
Тулуза
Реймс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Реймс, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тулуза
      Тулуза
      Реймс
      Реймс
      Главные тренеры
      ФранцияФилипп Монтанье
      ИспанияОскар Гарсия
      История личных встреч
      14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Тулуза0 : 1Реймс
      10.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Тулуза1 : 1Реймс
      22.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала Тулуза4 : 4 ДВРеймс
      05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Реймс0 : 1Тулуза
      09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Реймс1 : 3Тулуза
      12.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 5 Тулуза2 : 2Реймс
      31.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 23 Тулуза1 : 0Реймс
      13.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 5 Реймс2 : 0Тулуза
      08.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 28 Тулуза3 : 2Реймс
      18.10.2013 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 2Тулуза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ761025-41990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель761015-41990,5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс752016-71781,0
      4
      Лига Европы
      		Лион641115-71372,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лорьян641111-91372,2
      6 Лилль731314-151047,6
      7 Монпелье630316-12950,0
      8 Клермон63038-10950,0
      9 Ренн62228-7844,4
      10 Монако62228-11844,4
      11 Труа721411-15733,3
      12 Осер62137-11738,9
      13 Нант61326-8633,3
      14 Реймс613210-13633,3
      15 Тулуза61237-11527,8
      16 Ницца61234-8527,8
      17
      Зона вылета
      		Брест71248-17523,8
      18
      Зона вылета
      		Страсбург60425-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо60153-1015,6

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