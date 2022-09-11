Аяччо - Ницца 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Ницца, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аяччо
Аяччо
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Люсьен Фавр
История личных встреч
|18.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|25.08.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 0
|26.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 2
|11.08.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 1
|04.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 1
|17.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|6
|1
|0
|25-4
|19
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|6
|1
|0
|15-4
|19
|90,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|7
|5
|2
|0
|16-7
|17
|81,0
| 4
Лига Европы
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|72,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лорьян
|6
|4
|1
|1
|11-9
|13
|72,2
|6
|Лилль
|7
|3
|1
|3
|14-15
|10
|47,6
|7
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|50,0
|8
|Клермон
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|50,0
|9
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|44,4
|10
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|44,4
|11
|Труа
|7
|2
|1
|4
|11-15
|7
|33,3
|12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|38,9
|13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|33,3
|14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|33,3
|15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Брест
|7
|1
|2
|4
|8-17
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
|5,6