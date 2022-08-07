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Анже - Монпелье 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Анже
Монпелье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монпелье, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Анже
      Анже
      Монпелье
      Монпелье
      Главные тренеры
      ФранцияЖеральд Батикл
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      История личных встреч
      21.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 38 Анже2 : 0Монпелье
      22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье4 : 1Анже
      04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Анже1 : 1Монпелье
      20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Монпелье4 : 1Анже
      22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Анже1 : 0Монпелье
      26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Монпелье0 : 0Анже
      10.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье2 : 2Анже
      10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Анже1 : 0Монпелье
      03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье2 : 1Анже
      10.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Анже0 : 1Монпелье
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ761025-41990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель761015-41990,5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс752016-71781,0
      4
      Лига Европы
      		Лион641115-71372,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лорьян641111-91372,2
      6 Лилль731314-151047,6
      7 Монпелье630316-12950,0
      8 Клермон63038-10950,0
      9 Ренн62228-7844,4
      10 Монако62228-11844,4
      11 Труа721411-15733,3
      12 Осер62137-11738,9
      13 Нант61326-8633,3
      14 Реймс613210-13633,3
      15 Тулуза61237-11527,8
      16 Ницца61234-8527,8
      17
      Зона вылета
      		Брест71248-17523,8
      18
      Зона вылета
      		Страсбург60425-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо60153-1015,6

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