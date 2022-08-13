Сассуоло - Удинезе 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Удинезе, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|0 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 0
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 0
|17.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 2
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|86,7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|4
|0
|2
|12-8
|12
|66,7
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|6
|3
|1
|2
|6-6
|10
|55,6
|7
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
|8
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
|9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|40,0
|11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|40,0
|13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|14
|Специя
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|27,8
|15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|20,0
|17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|13,3
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|11,1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|6,7
| 20
Зона вылета
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
|0,0