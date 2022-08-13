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Сассуоло - Удинезе 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Джакомо Камплоне (Италия)
Сассуоло
Удинезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Удинезе, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Удинезе
      Удине
      Главные тренеры
      ИталияАлессио Дионизи
      ИталияАндреа Соттиль
      История личных встреч
      07.05.2022 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 1Удинезе
      07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Удинезе3 : 2Сассуоло
      06.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе2 : 0Сассуоло
      06.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Сассуоло0 : 0Удинезе
      02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло0 : 1Удинезе
      12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Удинезе3 : 0Сассуоло
      20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Удинезе1 : 1Сассуоло
      02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло0 : 0Удинезе
      17.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе1 : 2Сассуоло
      25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Сассуоло0 : 1Удинезе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи642013-41477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Милан642012-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта54109-21386,7
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М640212-81266,7
      5
      Лига Европы
      		Удинезе53119-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Торино63126-61055,6
      7 Рома53116-51066,7
      8 Ювентус52307-2960,0
      9 Лацио52217-5853,3
      10 Салернитана51317-4640,0
      11 Фиорентина51314-4640,0
      12 Сассуоло51313-5640,0
      13 Верона51226-9533,3
      14 Специя61235-10527,8
      15 Эмполи50414-5426,7
      16 Болонья50325-8320,0
      17 Лечче50233-6213,3
      18
      Зона вылета
      		Сампдория60243-11211,1
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе50144-916,7
      20
      Зона вылета
      		Монца50052-1300,0

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