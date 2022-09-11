Лацио - Верона 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 5
|05.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0
|19.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 3
|11.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 25
|5 : 2
|27.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|86,7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|4
|0
|2
|12-8
|12
|66,7
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|6
|3
|1
|2
|6-6
|10
|55,6
|7
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
|8
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
|9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|40,0
|11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|40,0
|13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|14
|Специя
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|27,8
|15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|20,0
|17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|13,3
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|11,1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|6,7
| 20
Зона вылета
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
|0,0