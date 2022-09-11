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Кёльн - Унион 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
11 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия)
Кёльн
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Унион
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      ШвейцарияУрс Фишер
      История личных встреч
      01.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Унион1 : 0Кёльн
      07.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн2 : 2Унион
      13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Унион2 : 1Кёльн
      22.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Кёльн1 : 2Унион
      13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Кёльн1 : 2Унион
      08.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Унион2 : 0Кёльн
      31.01.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Унион2 : 0Кёльн
      13.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Кёльн1 : 1Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария633019-51266,7
      2
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм640212-71266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д64028-71266,7
      5
      Лига Европы
      		Унион532012-41173,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц63126-91055,6
      7 Кёльн523010-6960,0
      8 Боруссия М52217-5853,3
      9 Вердер622212-11844,4
      10 РБ Лейпциг62229-9844,4
      11 Айнтрахт Ф622211-12844,4
      12 Шальке-0461328-13633,3
      13 Аугсбург62044-10633,3
      14 Штутгарт60516-7527,8
      15 Герта61236-8527,8
      16 Вольфсбург61235-10527,8
      17
      Зона вылета
      		Байер61148-11422,2
      18
      Зона вылета
      		Бохум60064-1800,0

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