Кёльн - Унион 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
11 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Урс Фишер
История личных встреч
|01.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 0
|07.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 2
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 1
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 0
|31.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|13.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|3
|3
|0
|19-5
|12
|66,7
| 2
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|12-7
|12
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|80,0
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|4
|0
|2
|8-7
|12
|66,7
| 5
Лига Европы
|Унион
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|6
|3
|1
|2
|6-9
|10
|55,6
|7
|Кёльн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|60,0
|8
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|9
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|12-11
|8
|44,4
|10
|РБ Лейпциг
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|2
|2
|2
|11-12
|8
|44,4
|12
|Шальке-04
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|33,3
|13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|4-10
|6
|33,3
|14
|Штутгарт
|6
|0
|5
|1
|6-7
|5
|27,8
|15
|Герта
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|27,8
|16
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Байер
|6
|1
|1
|4
|8-11
|4
|22,2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|0
|0
|6
|4-18
|0
|0,0