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ПСВ Эйндховен - Валвейк 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
11 Сентября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Валвейк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Валвейк, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Валвейк
      Валвейк
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      НидерландыДжозеф Остинг
      История личных встреч
      10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 ПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
      19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Валвейк1 : 4ПСВ Эйндховен
      23.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
      19.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Валвейк1 : 4ПСВ Эйндховен
      01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Валвейк1 : 3ПСВ Эйндховен
      30.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 3 ДВВалвейк
      02.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 21 Валвейк2 : 0ПСВ Эйндховен
      06.10.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 9 ПСВ Эйндховен2 : 1Валвейк
      16.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 27 ПСВ Эйндховен2 : 0Валвейк
      11.08.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 1 Валвейк3 : 2ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс6 18
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд5 13
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар5 13
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен5 12
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте5 12
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен6 9
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Эксельсиор6 9
      8 Спарта5 7
      9 НЕК Неймеген6 7
      10 Валвейк5 6
      11 Утрехт5 5
      12 Гронинген5 5
      13 Камбюр5 4
      14 Витесс5 4
      15 Эммен6 4
      16
      Стыковая зона
      		Волендам6 4
      17
      Зона вылета
      		Гоу Эхед Иглс6 3
      18
      Зона вылета
      		Фортуна6 1

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