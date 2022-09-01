ПСВ Эйндховен - Валвейк 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
11 Сентября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Валвейк, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Валвейк
Валвейк
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|2 : 0
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 4
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 0
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 4
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|1 : 3
|30.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|02.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 21
|2 : 0
|06.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 9
|2 : 1
|16.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 27
|2 : 0
|11.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 1
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|9
|8
|Спарта
|5
|7
|9
|НЕК Неймеген
|6
|7
|10
|Валвейк
|5
|6
|11
|Утрехт
|5
|5
|12
|Гронинген
|5
|5
|13
|Камбюр
|5
|4
|14
|Витесс
|5
|4
|15
|Эммен
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Гоу Эхед Иглс
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|6
|1