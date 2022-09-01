АЗ Алкмар - Твенте 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
11 Сентября 2022 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рон Янс
История личных встреч
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|23.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|3 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|4 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|1 : 3
|15.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|2 : 0
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|3 : 0
|28.02.2018
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|4 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|0 : 4
|24.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|6
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|6
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|6
|9
|8
|Спарта
|5
|7
|9
|НЕК Неймеген
|6
|7
|10
|Валвейк
|5
|6
|11
|Утрехт
|5
|5
|12
|Гронинген
|5
|5
|13
|Камбюр
|5
|4
|14
|Витесс
|5
|4
|15
|Эммен
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Гоу Эхед Иглс
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|6
|1