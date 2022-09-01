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АЗ Алкмар - Твенте 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
11 Сентября 2022 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
АЗ Алкмар
Твенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Твенте
      Энсхеде
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыРон Янс
      История личных встреч
      13.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар0 : 1Твенте
      19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Твенте1 : 2АЗ Алкмар
      23.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Твенте3 : 1АЗ Алкмар
      13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар4 : 1Твенте
      13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Твенте1 : 3АЗ Алкмар
      15.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Твенте2 : 0АЗ Алкмар
      02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 АЗ Алкмар3 : 0Твенте
      28.02.2018 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар4 : 0Твенте
      07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Твенте0 : 4АЗ Алкмар
      24.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 АЗ Алкмар2 : 0Твенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс6 18
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд5 13
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар5 13
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен5 12
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте5 12
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен6 9
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Эксельсиор6 9
      8 Спарта5 7
      9 НЕК Неймеген6 7
      10 Валвейк5 6
      11 Утрехт5 5
      12 Гронинген5 5
      13 Камбюр5 4
      14 Витесс5 4
      15 Эммен6 4
      16
      Стыковая зона
      		Волендам6 4
      17
      Зона вылета
      		Гоу Эхед Иглс6 3
      18
      Зона вылета
      		Фортуна6 1

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