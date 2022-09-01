Днепр-1 - Металлист 1925 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
11 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Металлист 1925, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|28.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
|23.03.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 19
|1 : 2
|11.08.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 4
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|4
|3
|1
|0
|4-1
|10
|83,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|4
|3
|0
|1
|10-8
|9
|75,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|75,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77,8
|5
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|6
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|7
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|8
|Металлист 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|9
|Рух В
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|10
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|11
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
|12
|Львов
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|13
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|1
|8,3
|14
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Динамо К
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|0,0