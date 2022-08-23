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Динамо Киев - Львов 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
11 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
Динамо К
Львов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Львов, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо К
      Киев
      Львов
      Львов
      Главные тренеры
      РумынияМирча Луческу
      БеларусьОлег Анатольевич Дулуб
      История личных встреч
      16.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 11 Львов1 : 4Динамо К
      28.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Львов1 : 4Динамо К
      19.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Динамо К3 : 1Львов
      03.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Динамо К4 : 0Львов
      03.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Львов0 : 3Динамо К
      26.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Динамо К2 : 1Львов
      28.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Львов0 : 1Динамо К
      28.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Динамо К0 : 1Львов
      28.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Львов0 : 1Динамо К
      23.05.2009 Украина - Премьер-лига Тур 29 Львов0 : 1Динамо К
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л430110-8975,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес43014-3975,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист32106-3777,8
      5 Колос32104-1777,8
      6 Днепр-122005-06100,0
      7 Александрия32015-5666,7
      8 Металлист 192531203-2555,6
      9 Рух В41034-6325,0
      10 Ингулец30213-4222,2
      11 Черноморец40222-4216,7
      12 Львов20112-3116,7
      13 Кривбасс40130-318,3
      14 Минай20112-3116,7
      15
      Зона вылета
      		Ворскла30034-800,0
      16
      Зона вылета
      		Динамо К20022-600,0

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