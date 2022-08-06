02:39 ()
Свернуть список

Белшина - Торпедо-БелАЗ 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Белшина
Торпедо-БелАЗ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Главные тренеры
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      История личных встреч
      30.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Торпедо-БелАЗ1 : 3Белшина
      11.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Белшина2 : 1Торпедо-БелАЗ
      27.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Торпедо-БелАЗ1 : 0Белшина
      01.10.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
      25.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ2 : 2Белшина
      03.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Белшина1 : 0Торпедо-БелАЗ
      05.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ0 : 3Белшина
      15.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Белшина0 : 1Торпедо-БелАЗ
      06.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Торпедо-БелАЗ1 : 1Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ21117336-154063,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ19115334-173866,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С18114330-113768,5
      4 Динамо Мн19107228-143764,9
      5 Минск20103733-293355,0
      6 Ислочь2094730-253151,7
      7 Гомель2094727-223151,7
      8 Торпедо-БелАЗ2085725-222948,3
      9 Неман19610325-232849,1
      10 Славия-Мозырь2075827-302643,3
      11 Белшина2058728-302338,3
      12 Слуцк2157922-322234,9
      13 Динамо-Брест20461016-271830,0
      14
      Стыковая зона
      		Витебск21461121-321828,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал21341413-331320,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М21331520-531219,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close