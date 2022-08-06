Белшина - Торпедо-БелАЗ 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Главные тренеры
|Альберт Владимирович Рыбак
|Дмитрий Васильевич Молош
История личных встреч
|30.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 3
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|2 : 1
|27.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|1 : 0
|01.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|1 : 3
|25.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|2 : 2
|03.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 0
|05.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|0 : 3
|15.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 1
|06.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|21
|11
|7
|3
|36-15
|40
|63,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|19
|11
|5
|3
|34-17
|38
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|18
|11
|4
|3
|30-11
|37
|68,5
|4
|Динамо Мн
|19
|10
|7
|2
|28-14
|37
|64,9
|5
|Минск
|20
|10
|3
|7
|33-29
|33
|55,0
|6
|Ислочь
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|51,7
|7
|Гомель
|20
|9
|4
|7
|27-22
|31
|51,7
|8
|Торпедо-БелАЗ
|20
|8
|5
|7
|25-22
|29
|48,3
|9
|Неман
|19
|6
|10
|3
|25-23
|28
|49,1
|10
|Славия-Мозырь
|20
|7
|5
|8
|27-30
|26
|43,3
|11
|Белшина
|20
|5
|8
|7
|28-30
|23
|38,3
|12
|Слуцк
|21
|5
|7
|9
|22-32
|22
|34,9
|13
|Динамо-Брест
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|30,0
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|21
|4
|6
|11
|21-32
|18
|28,6
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|21
|3
|4
|14
|13-33
|13
|20,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|21
|3
|3
|15
|20-53
|12
|19,0