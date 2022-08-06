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Гомель - Шахтёр С 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
11 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Гомель
Шахтёр С

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Шахтёр С, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гомель
      Гомель
      Шахтёр С
      Солигорск
      Главные тренеры
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      02.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Шахтёр С1 : 0Гомель
      28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Шахтёр С0 : 1Гомель
      27.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Гомель2 : 3Шахтёр С
      09.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С1 : 2 ДВГомель
      30.08.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Гомель1 : 4Шахтёр С
      25.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Шахтёр С3 : 1Гомель
      21.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Гомель0 : 1Шахтёр С
      06.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Гомель0 : 3Шахтёр С
      27.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Шахтёр С2 : 1Гомель
      07.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Гомель0 : 0Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ21117336-154063,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ19115334-173866,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С18114330-113768,5
      4 Динамо Мн19107228-143764,9
      5 Минск20103733-293355,0
      6 Ислочь2094730-253151,7
      7 Гомель2094727-223151,7
      8 Торпедо-БелАЗ2085725-222948,3
      9 Неман19610325-232849,1
      10 Славия-Мозырь2075827-302643,3
      11 Белшина2058728-302338,3
      12 Слуцк2157922-322234,9
      13 Динамо-Брест20461016-271830,0
      14
      Стыковая зона
      		Витебск21461121-321828,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал21341413-331320,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М21331520-531219,0

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