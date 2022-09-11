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Гран-при Италии прямая трансляция 11 сентября 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)
Этап 16, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.72 км)
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Италии - Гонка, которое состоится 11 сентября 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 15, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
2ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
3ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
4АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
5ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
6ИспанияФернандо АлонсоAlpine
7НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
8НидерландыНик де ВрисWilliams
9КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
10КанадаНиколас ЛатифиWilliams
11ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
12КанадаЛэнс СтроллAston Martin
13МексикаСерхио ПересRed Bull
14ФранцияЭстебан ОконAlpine
15ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
16ДанияКевин МагнуссенHaas
17ГерманияМик ШумахерHaas
18ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
19ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
20ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri

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