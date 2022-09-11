Гран-при Италии прямая трансляция 11 сентября 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)Этап 16, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.72 км)
11 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Италии - Гонка, которое состоится 11 сентября 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 15, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|5
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|7
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|8
|Ник де Врис
|Williams
|9
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|10
|Николас Латифи
|Williams
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|Серхио Перес
|Red Bull
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|17
|Мик Шумахер
|Haas
|18
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|19
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|20
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri