Каспер Рууд - Карлос Алькарас 11 Сентября прямая трансляция

09:09

На кону в этом финале не только титул турнира «Большого шлема», который станет для кого-то из участников матча первым, но и звание лучшего теннисиста мира. Если выиграет 19-летний Карлос Алькарас, то он побьёт рекорд Ллейтона Хьюитта и станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса. Финалист же будет второй ракеткой мира — так высоко раньше ни Алькарас, ни Рууд тоже не поднимались.