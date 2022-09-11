Каспер Рууд - Карлос Алькарас 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
11 Сентября 2022 года в 23:00 (+03:00). US Open (м), Финал
Покрытие: Хард
Каспер Рууд
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Карлос Алькарас
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспер Рууд - Карлос Алькарас, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), Финал, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Каспер Рууд
Норвегия
Карлос Алькарас
Испания
Текстовая трансляция
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09:09
На кону в этом финале не только титул турнира «Большого шлема», который станет для кого-то из участников матча первым, но и звание лучшего теннисиста мира. Если выиграет 19-летний Карлос Алькарас, то он побьёт рекорд Ллейтона Хьюитта и станет самой юной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса. Финалист же будет второй ракеткой мира — так высоко раньше ни Алькарас, ни Рууд тоже не поднимались.
09:05
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Алькараса. Карлос уверенно выиграл у Каспера весной прошлого года в четвертьфинале домашнего грунтового турнира в Марбелье, куда получил WC (6:2, 6:4), а уже этой весной взял верх и в финале престижного хардового «Мастерса» в Майами — 7:5, 6:4.
09:05
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию мужского финала US Open между Каспером Руудом и Карлосом Алькарасом. Поединок поставлен вторым запуском на Стадионе Артура Эша после парного женского финала и начнётся не раньше 23:00 по московскому времени (16:00 местного). Не пропустите!