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Альмерия - Осасуна 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
12 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Альмерия
Осасуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Осасуна, которое состоится 12 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альмерия
      Альмерия
      Осасуна
      Памплона
      Главные тренеры
      ИспанияХоан Руби
      ИспанияХагоба Аррасате
      История личных встреч
      27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Альмерия0 : 0 5 : 4Осасуна
      26.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 23 Альмерия0 : 1Осасуна
      08.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Осасуна3 : 1Альмерия
      10.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 26 Альмерия0 : 1Осасуна
      16.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 5 Осасуна2 : 1Альмерия
      07.02.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Осасуна0 : 0Альмерия
      06.09.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Альмерия2 : 1Осасуна
      04.04.2014 Испания - Примера Тур 32 Альмерия1 : 2Осасуна
      08.11.2013 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 1Альмерия
      23.01.2011 Испания - Примера Тур 20 Альмерия3 : 2Осасуна
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид550015-515100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона541015-11386,7
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис54018-31280,0
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал53119-11066,7
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б53119-21066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М53119-41066,7
      7 Осасуна43016-3975,0
      8 Сельта52128-10746,7
      9 Райо Вальекано52125-5746,7
      10 Реал Сосьедад52125-7746,7
      11 Жирона52126-5746,7
      12 Валенсия52037-5640,0
      13 Мальорка51225-7533,3
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Севилья51136-10426,7
      16 Альмерия41124-5433,3
      17 Хетафе51134-12426,7
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол51136-10426,7
      19
      Зона вылета
      		Эльче50142-1316,7
      20
      Зона вылета
      		Кадис50050-1400,0

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