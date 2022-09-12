Эмполи - Рома 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
12 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 12 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 4
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 0
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 0
|27.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 3
|17.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|31.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|20.01.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|6
|4
|2
|0
|10-3
|14
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|72,2
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|4
|0
|2
|12-8
|12
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|61,1
|7
|Ювентус
|6
|2
|4
|0
|9-4
|10
|55,6
|8
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
|9
|Торино
|6
|3
|1
|2
|6-6
|10
|55,6
|10
|Салернитана
|6
|1
|4
|1
|9-6
|7
|38,9
|11
|Болонья
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|33,3
|12
|Сассуоло
|6
|1
|3
|2
|4-8
|6
|33,3
|13
|Фиорентина
|6
|1
|3
|2
|5-6
|6
|33,3
|14
|Верона
|6
|1
|2
|3
|6-11
|5
|27,8
|15
|Специя
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|27,8
|16
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|17
|Лечче
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
|11,1
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6