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Эмполи - Рома 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
12 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
Эмполи
Рома

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 12 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Рома
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ПортугалияЖозе Моуринью
      История личных встреч
      23.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Эмполи2 : 4Рома
      03.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Рома2 : 0Эмполи
      11.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Рома2 : 1Эмполи
      06.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Эмполи0 : 2Рома
      01.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Рома2 : 0Эмполи
      30.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Эмполи0 : 0Рома
      27.02.2016 Италия - Серия А Тур 27 Эмполи1 : 3Рома
      17.10.2015 Италия - Серия А Тур 8 Рома3 : 1Эмполи
      31.01.2015 Италия - Серия А Тур 21 Рома1 : 1Эмполи
      20.01.2015 Кубок Италии 1/8 финала Рома2 : 1 ДВЭмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта642010-31477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Милан642012-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи642013-41477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе641112-61372,2
      5
      Лига Европы
      		Интер М640212-81266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио63219-51161,1
      7 Ювентус62409-41055,6
      8 Рома53116-51066,7
      9 Торино63126-61055,6
      10 Салернитана61419-6738,9
      11 Болонья61327-9633,3
      12 Сассуоло61324-8633,3
      13 Фиорентина61325-6633,3
      14 Верона61236-11527,8
      15 Специя61235-10527,8
      16 Эмполи50414-5426,7
      17 Лечче60334-7316,7
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе60245-10211,1
      19
      Зона вылета
      		Сампдория60243-11211,1
      20
      Зона вылета
      		Монца60153-1415,6

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