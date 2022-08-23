Ингулец - Минай 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
12 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Минай, которое состоится 12 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Минай
Минай
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|21.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|13.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|03.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 1
|29.06.2020
|Украина - Первая лига
|Тур 21
|1 : 1
|11.03.2020
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 5
|31.08.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 6
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|4
|3
|1
|0
|4-1
|10
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|4
|3
|0
|1
|10-8
|9
|75,0
|5
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|75,0
|6
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|58,3
|7
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|8
|Металлист 1925
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|9
|Рух В
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|10
|Динамо К
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|11
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|12
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
|13
|Львов
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|14
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|1
|8,3
| 15
Зона вылета
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|0
|0,0