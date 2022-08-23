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Ингулец - Минай 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
12 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
Ингулец
Минай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Минай, которое состоится 12 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ингулец
      Петрово
      Минай
      Минай
      Главные тренеры
      УкраинаСергей Дмитриевич Лавриненко
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      История личных встреч
      21.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Минай2 : 2Ингулец
      13.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Минай0 : 1Ингулец
      03.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 5 Ингулец1 : 1Минай
      29.06.2020 Украина - Первая лига Тур 21 Минай1 : 1Ингулец
      11.03.2020 Кубок Украины 1/4 финала Минай1 : 1 6 : 5Ингулец
      31.08.2019 Украина - Первая лига Тур 6 Ингулец1 : 1Минай
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос43105-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-133008-09100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л430110-8975,0
      5 Верес43014-3975,0
      6 Металлист42116-4758,3
      7 Александрия32015-5666,7
      8 Металлист 192541213-5541,7
      9 Рух В41034-6325,0
      10 Динамо К31023-6333,3
      11 Ингулец30213-4222,2
      12 Черноморец40222-4216,7
      13 Львов30122-4111,1
      14 Кривбасс40130-318,3
      15
      Зона вылета
      		Минай20112-3116,7
      16
      Зона вылета
      		Ворскла30034-800,0

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