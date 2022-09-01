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Бавария - Барселона 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
13 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Бавария
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Барселона, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен, Германия
      Барселона
      Барселона, Испания
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      08.12.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 6 Бавария3 : 0Барселона
      14.09.2021 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Барселона0 : 3Бавария
      14.08.2020 Лига чемпионов 1/4 финала Барселона2 : 8Бавария
      12.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Бавария3 : 2Барселона
      06.05.2015 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона3 : 0Бавария
      24.07.2013 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2013 Бавария2 : 0Барселона
      01.05.2013 Лига чемпионов 1/2 финала Барселона0 : 3Бавария
      23.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала Бавария4 : 0Барселона
      27.07.2011 Ауди Кап Финал Бавария0 : 2Барселона
      14.04.2009 Лига чемпионов 1/4 финала Бавария1 : 1Барселона
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Барселона». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Аякс1 3
      2
      1/8 финала
      		Наполи1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ливерпуль1 0
      4 Рейнджерс1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Атлетико М1 3
      2
      1/8 финала
      		Брюгге1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Порту1 0
      4 Байер1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Барселона1 3
      2
      1/8 финала
      		Бавария1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М1 0
      4 Виктория Пльзень1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг1 3
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Марсель1 0
      4 Айнтрахт Ф1 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

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