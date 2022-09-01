Бавария - Барселона 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
13 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Барселона, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|08.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 6
|3 : 0
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. Тур 1
|0 : 3
|14.08.2020
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 8
|12.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 2
|06.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|3 : 0
|24.07.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2013
|2 : 0
|01.05.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|0 : 3
|23.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала
|4 : 0
|27.07.2011
|Ауди Кап
|Финал
|0 : 2
|14.04.2009
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Барселона». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Аякс
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Наполи
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ливерпуль
|1
|0
|4
|Рейнджерс
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Атлетико М
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Порту
|1
|0
|4
|Байер
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|1
|0
|4
|Виктория Пльзень
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Марсель
|1
|0
|4
|Айнтрахт Ф
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Милан
|1
|1
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|4
|Челси
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Шахтёр Д
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|1
|0
|4
|Севилья
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|1
|0
|4
|Маккаби Х
|1
|0