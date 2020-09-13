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Байер - Атлетико 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Байер
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Атлетико М, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Байер
      Леверкузен, Германия
      Атлетико М
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      06.11.2019 Лига чемпионов Группа D. Тур 4 Байер2 : 1Атлетико М
      22.10.2019 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Атлетико М1 : 0Байер
      15.03.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М0 : 0Байер
      21.02.2017 Лига чемпионов 1/8 финала Байер2 : 4Атлетико М
      17.03.2015 Лига чемпионов 1/8 финала Атлетико М1 : 0 3 : 2Байер
      25.02.2015 Лига чемпионов 1/8 финала Байер1 : 0Атлетико М
      16.12.2010 Лига Европы Группа B. Тур 6 Байер1 : 1Атлетико М
      30.09.2010 Лига Европы Группа B. Тур 2 Атлетико М1 : 1Байер
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Аякс1 3
      2
      1/8 финала
      		Наполи1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ливерпуль1 0
      4 Рейнджерс1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Атлетико М1 3
      2
      1/8 финала
      		Брюгге1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Порту1 0
      4 Байер1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Барселона1 3
      2
      1/8 финала
      		Бавария1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М1 0
      4 Виктория Пльзень1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг1 3
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Марсель1 0
      4 Айнтрахт Ф1 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

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