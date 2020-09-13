Байер - Атлетико 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Атлетико М, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Диего Симеоне
История личных встреч
|06.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 4
|2 : 1
|22.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 3
|1 : 0
|15.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|0 : 0
|21.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|2 : 4
|17.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0 3 : 2
|25.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|1 : 0
|16.12.2010
|Лига Европы
|Группа B. Тур 6
|1 : 1
|30.09.2010
|Лига Европы
|Группа B. Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Аякс
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Наполи
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ливерпуль
|1
|0
|4
|Рейнджерс
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Атлетико М
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Порту
|1
|0
|4
|Байер
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|1
|0
|4
|Виктория Пльзень
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Марсель
|1
|0
|4
|Айнтрахт Ф
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Милан
|1
|1
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|4
|Челси
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Шахтёр Д
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|1
|0
|4
|Севилья
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|1
|0
|4
|Маккаби Х
|1
|0