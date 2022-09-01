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Нижний Новгород - Химки 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Пари Нижний Новгород
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Химки, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      РоссияНиколай Николаевич Писарев
      История личных встреч
      24.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Химки3 : 0Пари Нижний Новгород
      17.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Пари Нижний Новгород0 : 0Химки
      27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Химки1 : 1Пари Нижний Новгород
      21.10.2020 Кубок России Группа 5 Пари Нижний Новгород1 : 1 9 : 10Химки
      19.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 18 Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
      07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 30 Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
      19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Пари Нижний Новгород1 : 1Химки
      08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Химки0 : 2Пари Нижний Новгород
      26.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Пари Нижний Новгород1 : 0Химки
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М1 0
      4 Химки1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов1 0
      4 Факел1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Оренбург1 0
      4 Динамо М1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Сочи1 0
      4 Торпедо М1 0

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