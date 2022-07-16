Космос - Зенит Пз 13 Сентября прямая трансляция
13 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/64 финала
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Космос - Зенит Пз, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Космос
Долгопрудный
Зенит Пз
Пенза
Главные тренеры
|Андрей Владимирович Прошин
|Виктор Викторович Демидов
История личных встреч
|16.07.2022
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа 2. Тур 1
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Химки
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Факел
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Оренбург
|1
|0
|4
|Динамо М
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Сочи
|1
|0
|4
|Торпедо М
|1
|0