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Космос - Зенит Пз 13 Сентября прямая трансляция

13 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/64 финала
Космос
Зенит Пз

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Космос - Зенит Пз, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Космос
      Долгопрудный
      Зенит Пз
      Пенза
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Владимирович Прошин
      РоссияВиктор Викторович Демидов
      История личных встреч
      16.07.2022 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа 2. Тур 1 Зенит Пз0 : 3Космос
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М1 0
      4 Химки1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов1 0
      4 Факел1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Оренбург1 0
      4 Динамо М1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Сочи1 0
      4 Торпедо М1 0

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