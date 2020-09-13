Динамо М - Ахмат 13 Сентября прямая трансляция
13 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 13 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|15.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 2
|21.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 0
|13.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|27.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 0
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 0
|22.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2018
|3 : 2
|18.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Динамо» — «Ахмат». Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Химки
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Факел
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Оренбург
|1
|0
|4
|Динамо М
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Сочи
|1
|0
|4
|Торпедо М
|1
|0