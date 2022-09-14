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Рейнджерс - Наполи 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
14 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Рейнджерс
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Наполи, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго, Шотландия
      Наполи
      Неаполь, Италия
      Главные тренеры
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      ИталияЛучано Спаллетти
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов: «Рейнджерс» — «Наполи». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи1 3
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс2 3
      4 Рейнджерс1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге2 6
      2
      1/8 финала
      		Байер2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М2 3
      4 Порту2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария2 6
      2
      1/8 финала
      		Барселона2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М2 3
      4 Виктория Пльзень2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Спортинг2 6
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур2 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф2 3
      4 Марсель2 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

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