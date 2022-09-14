Копенгаген - Севилья 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
14 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Севилья, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Хулен Лопетеги
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|2
|3
|4
|Рейнджерс
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Байер
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Порту
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Барселона
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|2
|3
|4
|Виктория Пльзень
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Спортинг
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|4
|Марсель
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Милан
|1
|1
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|4
|Челси
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Шахтёр Д
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|1
|0
|4
|Севилья
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|1
|0
|4
|Маккаби Х
|1
|0