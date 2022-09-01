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Локомотив - Краснодар 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Локомотив М
Краснодар

    0'
    45'
    90'
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      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Краснодар, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      История личных встреч
      06.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар3 : 0Локомотив М
      04.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 0Локомотив М
      22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М2 : 1Краснодар
      11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М4 : 0Краснодар
      04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Краснодар
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар5 : 0Локомотив М
      15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М1 : 0Краснодар
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М1 : 1Краснодар
      24.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Краснодар1 : 1Локомотив М
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М1 : 0Краснодар
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Локомотив» — «Краснодар». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Химки2 1
      4 Локомотив М1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов1 0
      4 Факел1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Сочи1 0
      4 Торпедо М1 0

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