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Сочи - Торпедо М 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Сочи
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Торпедо М, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      История личных встреч
      17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Торпедо М1 : 3Сочи
      12.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 37 Сочи2 : 3Торпедо М
      18.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Торпедо М2 : 0Сочи
      08.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Сочи1 : 0Торпедо М
      10.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Торпедо М1 : 0Сочи
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Химки2 1
      4 Локомотив М1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов1 0
      4 Факел1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Сочи1 0
      4 Торпедо М1 0

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