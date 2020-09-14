Сочи - Торпедо М 14 Сентября прямая трансляция
14 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Торпедо М, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Николай Николаевич Савичев
История личных встреч
|17.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 3
|12.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|2 : 3
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 19
|2 : 0
|08.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 27
|1 : 0
|10.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Химки
|2
|1
|4
|Локомотив М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Факел
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Сочи
|1
|0
|4
|Торпедо М
|1
|0