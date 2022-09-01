Крылья Советов - Зенит 14 Сентября прямая трансляция
14 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|22.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|3 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 1
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 1
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|4 : 2
|29.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|20.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|3 : 1
|20.03.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Крылья Советов» — «Зенит». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Химки
|2
|1
|4
|Локомотив М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Факел
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Сочи
|1
|0
|4
|Торпедо М
|1
|0