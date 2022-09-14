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ЦСКА - Урал 14 Сентября прямая трансляция

14 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
ЦСКАУрал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      16.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 ЦСКА2 : 0Урал
      03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 2Урал
      17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 1ЦСКА
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА2 : 2Урал
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Урал0 : 2ЦСКА
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 ЦСКА1 : 1Урал
      29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал0 : 3ЦСКА
      16.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Урал0 : 1ЦСКА
      01.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА4 : 0Урал
      03.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА1 : 0Урал
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: ЦСКА — «Урал». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Химки2 1
      4 Локомотив М1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов1 0
      4 Факел1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА1 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Сочи1 0
      4 Торпедо М1 0

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