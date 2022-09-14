ЦСКА - Урал 14 Сентября прямая трансляция
14 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 14 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|16.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 2
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 2
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 2
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 3
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|01.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 0
|03.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: ЦСКА — «Урал». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Химки
|2
|1
|4
|Локомотив М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|1
|0
|4
|Факел
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|1
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Сочи
|1
|0
|4
|Торпедо М
|1
|0