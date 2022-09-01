Спартак М - Факел 15 Сентября прямая трансляция
15 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 15 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|27.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 4
|18.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 22
|0 : 5
|05.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 8
|3 : 0
|05.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 20
|1 : 0
|30.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 6
|3 : 1
|24.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 31
|4 : 2
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 14
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Спартак» — «Факел». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|2
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|2
|2
|4
|Химки
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|1
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|0