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Спартак М - Факел 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Спартак МФакел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 15 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияОлег Петрович Василенко
      История личных встреч
      27.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Факел1 : 4Спартак М
      18.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 22 Факел0 : 5Спартак М
      05.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 8 Спартак М3 : 0Факел
      05.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 20 Факел1 : 0Спартак М
      30.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 6 Спартак М3 : 1Факел
      24.10.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 31 Спартак М4 : 2Факел
      18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 14 Факел0 : 1Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Спартак» — «Факел». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар2 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М2 2
      4 Химки2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М1 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М2 3
      4 Сочи2 0

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