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Монако - Ференцварош 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
15 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 2-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Монако
Ференцварош

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ференцварош, которое состоится 15 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако, Монако
      Ференцварош
      Будапешт, Венгрия
      Главные тренеры
      БельгияФилипп Клеман
      РоссияСтанислав Саламович Черчесов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Монако» — «Ференцварош». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Арсенал1 3
      2
      Плей-офф
      		Будё-Глимт1 1
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен1 1
      4 Цюрих1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ренн1 3
      2
      Плей-офф
      		Фенербахче1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Динамо К1 0
      4 АЕК Ларнака1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бетис1 3
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Рома1 0
      4 ХИК1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брага1 3
      2
      Плей-офф
      		Юнион1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Унион1 0
      4 Мальмё1 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шериф1 3
      2
      Плей-офф
      		Реал Сосьедад1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Манчестер Юнайтед1 0
      4 Омония1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Лацио1 3
      2
      Плей-офф
      		Штурм1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Мидтьюлланн1 0
      4 Фейеноорд1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фрайбург1 3
      2
      Плей-офф
      		Нант1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Олимпиакос1 0
      4 Карабах1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ференцварош1 3
      2
      Плей-офф
      		Монако1 3
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Трабзонспор1 0
      4 Црвена Звезда1 0

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