Силькеборг - Вест Хэм 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Йюск Парк (Силькеборг, Дания), вместимость: 10000
15 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Силькеборг - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 15 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Йюск Парк (Силькеборг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Силькеборг
Силькеборг, Дания
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Кент Нильсен
|Дэвид Мойес
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Рижская футбольная школа
|1
|1
|3
|Фиорентина
|1
|1
|4
|Хартс
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|1
|3
|3
|Силькеборг
|1
|0
|4
|Стяуа
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Хапоэль Б-Ш
|1
|1
|3
|Аустрия В
|1
|1
|4
|Лех П
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Партизан
|1
|1
| 2
Плей-офф
|Словацко
|1
|1
|3
|Кёльн
|1
|1
|4
|Ницца
|1
|1
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Аполлон Л
|1
|1
|3
|Вадуц
|1
|1
|4
|Днепр-1
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Гент
|1
|1
| 2
Плей-офф
|Мольде
|1
|1
|3
|Шэмрок Роверс
|1
|1
|4
|Юргорден
|1
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Славия П
|1
|1
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|1
|1
|3
|Сивасспор
|1
|1
|4
|Балкани
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Слован Бр
|1
|1
|3
|Жальгирис
|1
|1
|4
|Пюник
|1
|0