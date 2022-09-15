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Башакшехир - Фиорентина 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17801
15 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Истанбул Башакшехир
Фиорентина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Фиорентина, которое состоится 15 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Истанбул Башакшехир
      Стамбул, Турция
      Фиорентина
      Флоренция, Италия
      Главные тренеры
      ТурцияЭмре Белёзоглу
      ИталияВинченцо Итальяно
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир1 3
      2
      Плей-офф
      		Рижская футбольная школа1 1
      3 Фиорентина1 1
      4 Хартс1 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед1 3
      2
      Плей-офф
      		Андерлехт1 3
      3 Силькеборг1 0
      4 Стяуа1 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал1 3
      2
      Плей-офф
      		Хапоэль Б-Ш1 1
      3 Аустрия В1 1
      4 Лех П1 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Партизан1 1
      2
      Плей-офф
      		Словацко1 1
      3 Кёльн1 1
      4 Ницца1 1
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар1 3
      2
      Плей-офф
      		Аполлон Л1 1
      3 Вадуц1 1
      4 Днепр-11 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Гент1 1
      2
      Плей-офф
      		Мольде1 1
      3 Шэмрок Роверс1 1
      4 Юргорден1 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Славия П1 1
      2
      Плей-офф
      		ЧФР Клуж1 1
      3 Сивасспор1 1
      4 Балкани1 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель1 3
      2
      Плей-офф
      		Слован Бр1 1
      3 Жальгирис1 1
      4 Пюник1 0

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