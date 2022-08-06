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Астон Вилла - Саутгемптон 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
16 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
Астон Вилла
Саутгемптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Саутгемптон, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Главные тренеры
      АнглияСтивен Джеррард
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      История личных встреч
      05.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 28 Астон Вилла4 : 0Саутгемптон
      05.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Саутгемптон1 : 0Астон Вилла
      30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Саутгемптон0 : 1Астон Вилла
      01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла3 : 4Саутгемптон
      22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Саутгемптон2 : 0Астон Вилла
      21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла1 : 3Саутгемптон
      23.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла2 : 4Саутгемптон
      05.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 15 Саутгемптон1 : 1Астон Вилла
      28.10.2015 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Саутгемптон2 : 1Астон Вилла
      16.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 37 Саутгемптон6 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал650114-71583,3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити642020-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур642012-51477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион641111-51372,2
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед64028-81266,7
      6 Челси63128-91055,6
      7 Ливерпуль623115-6950,0
      8 Брентфорд623115-9950,0
      9 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      10 Фулхэм62229-9844,4
      11 Ньюкасл Юнайтед61417-6738,9
      12 Саутгемптон62137-10738,9
      13 Борнмут62135-18738,9
      14 Вулверхэмптон61323-4633,3
      15 Кристал Пэлас61327-9633,3
      16 Эвертон60424-6422,2
      17 Астон Вилла61145-10422,2
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед61143-8422,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест61144-14422,2
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити60158-1615,6

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