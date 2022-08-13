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Салернитана - Лечче 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
16 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Салернитана
Лечче

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лечче, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Салернитана
      Салерно
      Лечче
      Лечче
      Главные тренеры
      ИталияДавиде Никола
      ИталияМарко Барони
      История личных встреч
      02.04.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Лечче2 : 0Салернитана
      15.12.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Салернитана1 : 1Лечче
      18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Лечче4 : 0Салернитана
      26.01.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 21 Салернитана1 : 2Лечче
      02.09.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 2 Лечче2 : 2Салернитана
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта642010-31477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Милан642012-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи642013-41477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе641112-61372,2
      5
      Лига Европы
      		Рома64118-61372,2
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М640212-81266,7
      7 Лацио63219-51161,1
      8 Ювентус62409-41055,6
      9 Торино63126-61055,6
      10 Салернитана61419-6738,9
      11 Болонья61327-9633,3
      12 Сассуоло61324-8633,3
      13 Фиорентина61325-6633,3
      14 Верона61236-11527,8
      15 Специя61235-10527,8
      16 Эмполи60425-7422,2
      17 Лечче60334-7316,7
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе60245-10211,1
      19
      Зона вылета
      		Сампдория60243-11211,1
      20
      Зона вылета
      		Монца60153-1415,6

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