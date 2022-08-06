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Айнтрахт Б - Карлсруэ 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
16 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Айнтрахт Б
Карлсруэ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Карлсруэ, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Б
      Брауншвейг
      Карлсруэ
      Карлсруэ
      Главные тренеры
      ГерманияМихаэль Шиле
      ГерманияКристиан Айхнер
      История личных встреч
      14.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
      21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Айнтрахт Б1 : 3Карлсруэ
      21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
      17.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
      20.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Карлсруэ2 : 2Айнтрахт Б
      30.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Айнтрахт Б6 : 0Карлсруэ
      17.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Айнтрахт Б0 : 2Карлсруэ
      07.12.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Карлсруэ1 : 0Айнтрахт Б
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 07861124-81979,2
      2
      Повышение
      		Гамбург860212-51875,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хайденхайм843112-51562,5
      4 Дармштадт 98843115-101562,5
      5 Фортуна842216-101458,3
      6 Ганновер 96842214-101458,3
      7 Кайзерслаутерн834116-131354,2
      8 Хольштайн833214-151250,0
      9 Карлсруэ832314-121145,8
      10 Санкт-Паули824214-131041,7
      11 Нюрнберг83149-131041,7
      12 Ганза Р83056-12937,5
      13 Зандхаузен82248-10833,3
      14 Ян82245-14833,3
      15 Магдебург821511-19729,2
      16 Арминия81258-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б81258-18520,8
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт804410-16416,7

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