02:01 ()
Свернуть список

Майнц - Герта 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Майнц
Герта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Герта, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Майнц
      Майнц
      Герта
      Берлин
      Главные тренеры
      ДанияБо Свенссон
      ГерманияСандро Шварц
      История личных встреч
      07.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 Герта1 : 2Майнц
      14.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц4 : 0Герта
      03.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Майнц1 : 1Герта
      15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Герта0 : 0Майнц
      08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 3Майнц
      14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Майнц2 : 1Герта
      02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 1Майнц
      06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Майнц0 : 0Герта
      16.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Герта0 : 2Майнц
      23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Майнц1 : 0Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион642013-41477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург641110-51372,2
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария633019-51266,7
      4
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм640212-71266,7
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д64028-71266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц63126-91055,6
      7 Кёльн623110-7950,0
      8 Боруссия М62317-5950,0
      9 Вердер622212-11844,4
      10 РБ Лейпциг62229-9844,4
      11 Айнтрахт Ф622211-12844,4
      12 Шальке-0461328-13633,3
      13 Аугсбург62044-10633,3
      14 Штутгарт60516-7527,8
      15 Герта61236-8527,8
      16 Вольфсбург61235-10527,8
      17
      Зона вылета
      		Байер61148-11422,2
      18
      Зона вылета
      		Бохум60064-1800,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close