Майнц - Герта 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Герта, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Сандро Шварц
История личных встреч
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|4 : 0
|03.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 0
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 0
|16.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 2
|23.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|72,2
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|3
|3
|0
|19-5
|12
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|12-7
|12
|66,7
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|6
|4
|0
|2
|8-7
|12
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|6
|3
|1
|2
|6-9
|10
|55,6
|7
|Кёльн
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|50,0
|8
|Боруссия М
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|50,0
|9
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|12-11
|8
|44,4
|10
|РБ Лейпциг
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|2
|2
|2
|11-12
|8
|44,4
|12
|Шальке-04
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|33,3
|13
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|4-10
|6
|33,3
|14
|Штутгарт
|6
|0
|5
|1
|6-7
|5
|27,8
|15
|Герта
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|27,8
|16
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Байер
|6
|1
|1
|4
|8-11
|4
|22,2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|0
|0
|6
|4-18
|0
|0,0