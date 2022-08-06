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Зандхаузен - Ганновер 96 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия), вместимость: 15414
16 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Зандхаузен
Ганновер 96

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Ганновер 96, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зандхаузен
      Зандхаузен
      Ганновер 96
      Ганновер
      Главные тренеры
      ГерманияАлоис Шварц
      ГерманияШтефан Лайтль
      История личных встреч
      05.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Зандхаузен3 : 1Ганновер 96
      26.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Ганновер 961 : 2Зандхаузен
      25.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Зандхаузен4 : 2Ганновер 96
      03.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Ганновер 964 : 0Зандхаузен
      30.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Зандхаузен3 : 1Ганновер 96
      01.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Ганновер 961 : 1Зандхаузен
      21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Зандхаузен1 : 1Ганновер 96
      18.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Ганновер 960 : 0Зандхаузен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 07861124-81979,2
      2
      Повышение
      		Гамбург860212-51875,0
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хайденхайм843112-51562,5
      4 Дармштадт 98843115-101562,5
      5 Фортуна842216-101458,3
      6 Ганновер 96842214-101458,3
      7 Кайзерслаутерн834116-131354,2
      8 Хольштайн833214-151250,0
      9 Карлсруэ832314-121145,8
      10 Санкт-Паули824214-131041,7
      11 Нюрнберг83149-131041,7
      12 Ганза Р83056-12937,5
      13 Зандхаузен82248-10833,3
      14 Ян82245-14833,3
      15 Магдебург821511-19729,2
      16 Арминия81258-13520,8
      17
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б81258-18520,8
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт804410-16416,7

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