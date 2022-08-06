Зандхаузен - Ганновер 96 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия), вместимость: 15414
16 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Ганновер 96, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хардтвалдштадион (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Ганновер 96
Ганновер
Главные тренеры
|Алоис Шварц
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|05.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|26.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|1 : 2
|25.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|4 : 2
|03.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|4 : 0
|30.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|3 : 1
|01.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|1 : 1
|18.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|8
|6
|1
|1
|24-8
|19
|79,2
| 2
Повышение
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12-5
|18
|75,0
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12-5
|15
|62,5
|4
|Дармштадт 98
|8
|4
|3
|1
|15-10
|15
|62,5
|5
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16-10
|14
|58,3
|6
|Ганновер 96
|8
|4
|2
|2
|14-10
|14
|58,3
|7
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16-13
|13
|54,2
|8
|Хольштайн
|8
|3
|3
|2
|14-15
|12
|50,0
|9
|Карлсруэ
|8
|3
|2
|3
|14-12
|11
|45,8
|10
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14-13
|10
|41,7
|11
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9-13
|10
|41,7
|12
|Ганза Р
|8
|3
|0
|5
|6-12
|9
|37,5
|13
|Зандхаузен
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|33,3
|14
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5-14
|8
|33,3
|15
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|11-19
|7
|29,2
|16
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8-13
|5
|20,8
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|8
|1
|2
|5
|8-18
|5
|20,8
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10-16
|4
|16,7