Вальядолид - Кадис 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
16 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Кадис, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|24.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 1
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|28.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|1 : 1
|25.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|1 : 0
|10.06.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|1 : 0
|13.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Вальядолид» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|5
|0
|0
|15-5
|15
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|86,7
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|5
|4
|0
|1
|8-3
|12
|80,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|5
|4
|0
|1
|7-3
|12
|80,0
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|5
|3
|1
|1
|9-1
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|5
|3
|1
|1
|9-2
|10
|66,7
|7
|Атлетико М
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|66,7
|8
|Сельта
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|46,7
|9
|Райо Вальекано
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|46,7
|10
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|46,7
|11
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|46,7
|12
|Валенсия
|5
|2
|0
|3
|7-5
|6
|40,0
|13
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|33,3
|14
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|3-10
|4
|26,7
|15
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
|16
|Альмерия
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|26,7
|17
|Хетафе
|5
|1
|1
|3
|4-12
|4
|26,7
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
| 19
Зона вылета
|Эльче
|5
|0
|1
|4
|2-13
|1
|6,7
| 20
Зона вылета
|Кадис
|5
|0
|0
|5
|0-14
|0
|0,0