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Вальядолид - Кадис 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
16 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Вальядолид
Кадис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Кадис, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вальядолид
      Вальядолид
      Кадис
      Кадис
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Пачета
      ИспанияСерхио Гонсалес
      История личных встреч
      24.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Вальядолид1 : 1Кадис
      29.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Кадис0 : 0Вальядолид
      28.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Вальядолид1 : 1Кадис
      25.11.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Кадис1 : 0Вальядолид
      10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Вальядолид1 : 0Кадис
      13.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис0 : 1Вальядолид
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Вальядолид» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид550015-515100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона541015-11386,7
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис54018-31280,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна54017-31280,0
      5
      Лига Европы
      		Вильярреал53119-11066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б53119-21066,7
      7 Атлетико М53119-41066,7
      8 Сельта52128-10746,7
      9 Райо Вальекано52125-5746,7
      10 Реал Сосьедад52125-7746,7
      11 Жирона52126-5746,7
      12 Валенсия52037-5640,0
      13 Мальорка51225-7533,3
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Севилья51136-10426,7
      16 Альмерия51134-6426,7
      17 Хетафе51134-12426,7
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол51136-10426,7
      19
      Зона вылета
      		Эльче50142-1316,7
      20
      Зона вылета
      		Кадис50050-1400,0

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