Осер - Лорьян 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
16 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Рудди Буке (Амьен, Франция)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лорьян, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Жан-Марк Фурлан
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|13.12.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|1 : 0
|29.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 35
|2 : 2
|03.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 17
|0 : 0
|17.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 26
|1 : 3
|19.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 8
|1 : 0
|11.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 1
|29.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 2
|07.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 2
|17.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|6
|1
|0
|25-4
|19
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|6
|1
|0
|15-4
|19
|90,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|7
|5
|2
|0
|16-7
|17
|81,0
| 4
Лига Европы
|Лорьян
|7
|5
|1
|1
|14-11
|16
|76,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|61,9
|6
|Ренн
|7
|3
|2
|2
|13-7
|11
|52,4
|7
|Монако
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|52,4
|8
|Лилль
|7
|3
|1
|3
|14-15
|10
|47,6
|9
|Клермон
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|47,6
|10
|Монпелье
|7
|3
|0
|4
|17-14
|9
|42,9
|11
|Тулуза
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|38,1
|12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|38,1
|13
|Труа
|7
|2
|1
|4
|11-15
|7
|33,3
|14
|Осер
|7
|2
|1
|4
|7-16
|7
|33,3
|15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|28,6
|16
|Реймс
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|7
|0
|5
|2
|5-7
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Брест
|7
|1
|2
|4
|8-17
|5
|23,8
| 19
Зона вылета
|Анже
|7
|1
|2
|4
|8-18
|5
|23,8
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|7
|0
|1
|6
|3-11
|1
|4,8