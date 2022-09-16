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Осер - Лорьян 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
16 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Рудди Буке (Амьен, Франция)
Осер
Лорьян

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лорьян, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Лорьян
      Лорьян
      Главные тренеры
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      ФранцияРежис Ле Брис
      История личных встреч
      13.12.2019 Франция - Лига 2 Тур 18 Лорьян1 : 0Осер
      29.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 35 Лорьян2 : 2Осер
      03.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 17 Осер0 : 0Лорьян
      17.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 26 Лорьян1 : 3Осер
      19.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 8 Осер1 : 0Лорьян
      11.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 23 Осер1 : 1Лорьян
      21.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 7 Лорьян1 : 1Осер
      29.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян1 : 2Осер
      07.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 1 Осер2 : 2Лорьян
      17.04.2010 Франция - Лига 1 Тур 33 Осер4 : 1Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ761025-41990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель761015-41990,5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс752016-71781,0
      4
      Лига Европы
      		Лорьян751114-111676,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лион741216-91361,9
      6 Ренн732213-71152,4
      7 Монако732210-121152,4
      8 Лилль731314-151047,6
      9 Клермон73138-101047,6
      10 Монпелье730417-14942,9
      11 Тулуза72238-11838,1
      12 Ницца72235-8838,1
      13 Труа721411-15733,3
      14 Осер72147-16733,3
      15 Нант71338-11628,6
      16 Реймс713310-14628,6
      17
      Зона вылета
      		Страсбург70525-7523,8
      18
      Зона вылета
      		Брест71248-17523,8
      19
      Зона вылета
      		Анже71248-18523,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо70163-1114,8

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