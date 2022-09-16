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Витебск - БАТЭ 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
16 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Витебск
БАТЭ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - БАТЭ, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витебск
      Витебск
      БАТЭ
      Борисов
      Главные тренеры
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      БеларусьАлександр Сергеевич Михайлов
      История личных встреч
      08.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 7 БАТЭ2 : 1Витебск
      28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 БАТЭ4 : 0Витебск
      04.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Витебск0 : 0БАТЭ
      07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 3БАТЭ
      07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала БАТЭ2 : 1Витебск
      24.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 БАТЭ3 : 1Витебск
      07.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Витебск2 : 2БАТЭ
      10.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Витебск1 : 2БАТЭ
      30.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ3 : 0Витебск
      25.08.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 19 БАТЭ1 : 1Витебск
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ20125336-184168,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С19124333-114070,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ21117336-154063,5
      4 Динамо Мн19107228-143764,9
      5 Ислочь21104735-263454,0
      6 Минск21103834-343352,4
      7 Торпедо-БелАЗ2195728-233250,8
      8 Гомель2194827-253149,2
      9 Неман20610426-252846,7
      10 Славия-Мозырь2075827-302643,3
      11 Белшина2158829-332336,5
      12 Слуцк2157922-322234,9
      13 Динамо-Брест20461016-271830,0
      14
      Стыковая зона
      		Витебск21461121-321828,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал21341413-331320,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М21331520-531219,0

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