Витебск - БАТЭ 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь), вместимость: 8350
16 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - БАТЭ, которое состоится 16 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный спорткомплекс (Витебск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Евгений Юрьевич Чернухин
|Александр Сергеевич Михайлов
История личных встреч
|08.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|2 : 1
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|4 : 0
|04.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 0
|07.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 3
|07.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 1
|24.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|3 : 1
|07.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|2 : 2
|10.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|1 : 2
|30.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|3 : 0
|25.08.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|20
|12
|5
|3
|36-18
|41
|68,3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|19
|12
|4
|3
|33-11
|40
|70,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|21
|11
|7
|3
|36-15
|40
|63,5
|4
|Динамо Мн
|19
|10
|7
|2
|28-14
|37
|64,9
|5
|Ислочь
|21
|10
|4
|7
|35-26
|34
|54,0
|6
|Минск
|21
|10
|3
|8
|34-34
|33
|52,4
|7
|Торпедо-БелАЗ
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|50,8
|8
|Гомель
|21
|9
|4
|8
|27-25
|31
|49,2
|9
|Неман
|20
|6
|10
|4
|26-25
|28
|46,7
|10
|Славия-Мозырь
|20
|7
|5
|8
|27-30
|26
|43,3
|11
|Белшина
|21
|5
|8
|8
|29-33
|23
|36,5
|12
|Слуцк
|21
|5
|7
|9
|22-32
|22
|34,9
|13
|Динамо-Брест
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|30,0
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|21
|4
|6
|11
|21-32
|18
|28,6
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|21
|3
|4
|14
|13-33
|13
|20,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|21
|3
|3
|15
|20-53
|12
|19,0