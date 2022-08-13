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Атлетико - Реал Мадрид 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
18 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Атлетико М
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      08.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Атлетико М1 : 0Реал Мадрид
      12.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
      07.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
      12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
      01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид1 : 0Атлетико М
      12.01.2020 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид0 : 0 4 : 1Атлетико М
      28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М0 : 0Реал Мадрид
      27.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Реал Мадрид3 : 7Атлетико М
      09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Атлетико М1 : 3Реал Мадрид
      29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид0 : 0Атлетико М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона651018-11688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид550015-515100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б641112-41372,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис54018-31280,0
      5
      Лига Европы
      		Осасуна54017-31280,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал53119-11066,7
      7 Атлетико М53119-41066,7
      8 Валенсия630310-5950,0
      9 Мальорка62226-7844,4
      10 Сельта62138-13738,9
      11 Райо Вальекано62137-8738,9
      12 Реал Сосьедад52125-7746,7
      13 Жирона52126-5746,7
      14 Вальядолид61143-11422,2
      15 Севилья51136-10426,7
      16 Альмерия61144-7422,2
      17 Хетафе51134-12426,7
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол51136-10426,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис61051-14316,7
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

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