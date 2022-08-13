Атлетико - Реал Мадрид 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
18 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Реал Мадрид, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|08.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|07.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 1
|12.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 0
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|12.01.2020
|Суперкубок Испании
|Финал
|0 : 0 4 : 1
|28.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
|27.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|3 : 7
|09.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 3
|29.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча шестого тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|18-1
|16
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|5
|0
|0
|15-5
|15
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|6
|4
|1
|1
|12-4
|13
|72,2
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|5
|4
|0
|1
|8-3
|12
|80,0
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|5
|4
|0
|1
|7-3
|12
|80,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|5
|3
|1
|1
|9-1
|10
|66,7
|7
|Атлетико М
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|66,7
|8
|Валенсия
|6
|3
|0
|3
|10-5
|9
|50,0
|9
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|44,4
|10
|Сельта
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|38,9
|11
|Райо Вальекано
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|38,9
|12
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|46,7
|13
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|46,7
|14
|Вальядолид
|6
|1
|1
|4
|3-11
|4
|22,2
|15
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
|16
|Альмерия
|6
|1
|1
|4
|4-7
|4
|22,2
|17
|Хетафе
|5
|1
|1
|3
|4-12
|4
|26,7
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|6
|1
|0
|5
|1-14
|3
|16,7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|0
|1
|5
|2-16
|1
|5,6