23:22 ()
Свернуть список

Лион - ПСЖ 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
18 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Лион
ПСЖ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      ПСЖ
      Париж
      Главные тренеры
      НидерландыПетер Бош
      ФранцияКристоф Галтье
      История личных встреч
      09.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1ПСЖ
      19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 ПСЖ2 : 1Лион
      21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Лион2 : 4ПСЖ
      13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ0 : 1Лион
      31.07.2020 Франция - Кубок лиги Финал ПСЖ0 : 0 6 : 5Лион
      04.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Лион1 : 5ПСЖ
      09.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 ПСЖ4 : 2Лион
      22.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион0 : 1ПСЖ
      03.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Лион2 : 1ПСЖ
      07.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 ПСЖ5 : 0Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ761025-41990,5
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель761015-41990,5
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс752016-71781,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лион741216-91361,9
      6 Лилль841316-161354,2
      7 Монпелье840419-151250,0
      8 Ренн732213-71152,4
      9 Монако732210-121152,4
      10 Клермон73138-101047,6
      11 Ницца72235-8838,1
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Труа721411-15733,3
      14 Осер82158-19729,2
      15 Нант71338-11628,6
      16 Реймс713310-14628,6
      17
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      18
      Зона вылета
      		Брест71248-17523,8
      19
      Зона вылета
      		Анже71248-18523,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо70163-1114,8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close