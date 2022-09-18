Лион - ПСЖ 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
18 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
|Петер Бош
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|4 : 2
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|03.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 1
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|6
|1
|0
|25-4
|19
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|6
|1
|0
|15-4
|19
|90,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|8
|6
|1
|1
|17-12
|19
|79,2
| 4
Лига Европы
|Ланс
|7
|5
|2
|0
|16-7
|17
|81,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|61,9
|6
|Лилль
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|54,2
|7
|Монпелье
|8
|4
|0
|4
|19-15
|12
|50,0
|8
|Ренн
|7
|3
|2
|2
|13-7
|11
|52,4
|9
|Монако
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|52,4
|10
|Клермон
|7
|3
|1
|3
|8-10
|10
|47,6
|11
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|38,1
|12
|Тулуза
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|33,3
|13
|Труа
|7
|2
|1
|4
|11-15
|7
|33,3
|14
|Осер
|8
|2
|1
|5
|8-19
|7
|29,2
|15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|28,6
|16
|Реймс
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|8
|0
|5
|3
|6-9
|5
|20,8
| 18
Зона вылета
|Брест
|7
|1
|2
|4
|8-17
|5
|23,8
| 19
Зона вылета
|Анже
|7
|1
|2
|4
|8-18
|5
|23,8
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|7
|0
|1
|6
|3-11
|1
|4,8