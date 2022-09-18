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Милан - Наполи 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
18 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Милан
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      ИталияЛучано Спаллетти
      История личных встреч
      06.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Наполи0 : 1Милан
      19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Милан0 : 1Наполи
      14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Милан0 : 1Наполи
      22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Наполи1 : 3Милан
      12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Наполи2 : 2Милан
      23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Милан1 : 1Наполи
      29.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Милан2 : 0Наполи
      26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Милан0 : 0Наполи
      25.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Наполи3 : 2Милан
      15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Милан0 : 0Наполи
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Серии A: «Милан» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта642010-31477,8
      2
      Лига чемпионов
      		Милан642012-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи642013-41477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе641112-61372,2
      5
      Лига Европы
      		Рома64118-61372,2
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М640212-81266,7
      7 Лацио63219-51161,1
      8 Ювентус62409-41055,6
      9 Торино73136-71047,6
      10 Сассуоло72325-8942,9
      11 Специя72237-11838,1
      12 Салернитана714210-8733,3
      13 Эмполи71426-7733,3
      14 Болонья71337-10628,6
      15 Лечче71336-8628,6
      16 Фиорентина61325-6633,3
      17 Верона61236-11527,8
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе60245-10211,1
      19
      Зона вылета
      		Сампдория70254-1329,5
      20
      Зона вылета
      		Монца60153-1415,6

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