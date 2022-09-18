Милан - Наполи 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
18 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Наполи, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 1
|29.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 0
|25.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 2
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Серии A: «Милан» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|6
|4
|2
|0
|10-3
|14
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|72,2
| 5
Лига Европы
|Рома
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|72,2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|6
|4
|0
|2
|12-8
|12
|66,7
|7
|Лацио
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|61,1
|8
|Ювентус
|6
|2
|4
|0
|9-4
|10
|55,6
|9
|Торино
|7
|3
|1
|3
|6-7
|10
|47,6
|10
|Сассуоло
|7
|2
|3
|2
|5-8
|9
|42,9
|11
|Специя
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|38,1
|12
|Салернитана
|7
|1
|4
|2
|10-8
|7
|33,3
|13
|Эмполи
|7
|1
|4
|2
|6-7
|7
|33,3
|14
|Болонья
|7
|1
|3
|3
|7-10
|6
|28,6
|15
|Лечче
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|28,6
|16
|Фиорентина
|6
|1
|3
|2
|5-6
|6
|33,3
|17
|Верона
|6
|1
|2
|3
|6-11
|5
|27,8
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
|11,1
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|7
|0
|2
|5
|4-13
|2
|9,5
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6