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Хоффенхайм - Фрайбург 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Хоффенхайм
Фрайбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Фрайбург
      Фрайбург
      Главные тренеры
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      ГерманияКристиан Штрайх
      История личных встреч
      30.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Хоффенхайм3 : 4Фрайбург
      19.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Хоффенхайм1 : 4Фрайбург
      11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Фрайбург1 : 2Хоффенхайм
      24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
      02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
      08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Фрайбург1 : 0Хоффенхайм
      15.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Хоффенхайм0 : 3Фрайбург
      26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Фрайбург2 : 4Хоффенхайм
      01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Хоффенхайм3 : 1Фрайбург
      24.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Хоффенхайм1 : 1Фрайбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      2
      Лига чемпионов
      		Унион642013-41477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург641110-51372,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бавария733119-61257,1
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм640212-71266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн623110-7950,0
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Байер71249-12523,8
      16 Штутгарт70527-10523,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург61235-10527,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум60064-1800,0

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