Хоффенхайм - Фрайбург 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
18 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 18 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Андре Брайтенрайтер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 4
|19.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 3
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 4
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 1
|24.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|5
|0
|2
|9-7
|15
|71,4
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|72,2
| 4
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|3
|3
|1
|19-6
|12
|57,1
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|12-7
|12
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|7
|3
|3
|1
|10-5
|12
|57,1
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|3
|2
|2
|14-13
|11
|52,4
|8
|Майнц
|7
|3
|2
|2
|7-10
|11
|52,4
|9
|Кёльн
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|50,0
|10
|Вердер
|7
|2
|3
|2
|13-12
|9
|42,9
|11
|Аугсбург
|7
|3
|0
|4
|5-10
|9
|42,9
|12
|РБ Лейпциг
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|38,1
|13
|Герта
|7
|1
|3
|3
|7-9
|6
|28,6
|14
|Шальке-04
|7
|1
|3
|3
|8-14
|6
|28,6
|15
|Байер
|7
|1
|2
|4
|9-12
|5
|23,8
|16
|Штутгарт
|7
|0
|5
|2
|7-10
|5
|23,8
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|27,8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|6
|0
|0
|6
|4-18
|0
|0,0