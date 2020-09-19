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Кубань - Арсенал 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
19 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Кубань
Окончен
2 : 1
Арсенал

  • 7'
    1:0
    Даниил Горовых
  • 59'
    2:1
    Алексей Щёткин
0'
45'
90'
  • 53'
    1:1
    Кирилл Панченко
  • 58'
    Максим Кайнов
  • 84'
    Алексей Померко
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Арсенал, которое состоится 19 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Арсенал
Тула
1РоссияврЮрий Нестеренко
22РоссиязщИван Хомуха
66РоссиязщЯн Гудков
27РоссиязщДаниил Горовых
6РоссияпзДаниил Родин
83'
10РоссияпзНури Абдоков
73'
19РоссияпзИлья Мосейчук
90+2'
25РоссияпзДенис Ткачук
81РоссияпзМаксим Сидоров
87РоссияпзИгорь Безденежных
99КазахстаннпАлексей Щёткин
73'
11РоссияпзАндреа Чуканов
73'
9РоссиянпАртём Архипов
73'
30РоссиязщСослан Таказов
83'
98РоссияпзДмитрий Югалдин
90+2'
1РоссияврАнтон Коченков
44РоссиязщИлья Сериков
27РоссиязщРоман Мануйлов
70'
88ГрузиязщГиа Григалава
77РоссиязщИсламжан Насыров
13РоссияпзМаксим Кайнов
70'
22РоссияпзАрутюн Григорян
82'
21РоссияпзДанила Янов
69'
8РоссиянпКирилл Панченко
23РоссиянпКамран Алиев
69'
48РоссиянпЕвгений Луценко
61РоссияпзАлександр Ставпец
69'
20РоссияпзМихаил Яковлев
69'
76РоссиязщАртём Суханов
70'
90РоссияпзАлексей Померко
70'
83РоссияпзВладислав Пантелеев
82'
Запасные
31РоссияврСергей Ещенко
2РоссиязщАлексей Рыбин
17РоссиязщИлья Голосов
18РоссияпзАркадий Солоп
50РоссияврЕгор Шамов
36РоссияврМихаил Левашов
31РоссиязщКирилл Большаков
25РоссиязщДанил Степанов
80РоссияпзНикита Бакалюк
17РоссиянпГурам Аджоев
Главные тренеры
РоссияРоберт Геннадьевич Евдокимов
РоссияОлег Георгиевич Кононов
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Повышение
Алания1063118-102170,0
2
Повышение
Рубин1054119-121963,3
3
Плей-офф за повышение
Балтика1054116-101963,3
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ1053216-101860,0
5 Динамо Мх1045110-71756,7
6 Енисей1045114-121756,7
7 Арсенал1044216-111653,3
8 Волгарь104339-81550,0
9 Нефтехимик104249-71446,7
10 СКА-Хабаровск1034314-121343,3
11 Шинник1033412-121240,0
12 Уфа103348-131240,0
13 Кубань1032510-121136,7
14 Краснодар-2103169-131033,3
15
Зона вылета
Велес103079-14930,0
16
Зона вылета
Родина1014510-15723,3
17
Зона вылета
Акрон101458-18723,3
18
Зона вылета
Волга Ул101277-18516,7

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