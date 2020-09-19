Кубань - Арсенал 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
19 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Окончен
2 : 1
- 7'1:0Даниил Горовых
- 59'2:1Алексей Щёткин
0'
45'
90'
- 53'1:1Кирилл Панченко
- 58'Максим Кайнов
- 84'Алексей Померко
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Арсенал, которое состоится 19 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Арсенал
Тула
|1
|вр
|Юрий Нестеренко
|22
|зщ
|Иван Хомуха
|66
|зщ
|Ян Гудков
|27
|зщ
|Даниил Горовых
|6
|пз
|Даниил Родин
83'
|10
|пз
|Нури Абдоков
73'
|19
|пз
|Илья Мосейчук
90+2'
|25
|пз
|Денис Ткачук
|81
|пз
|Максим Сидоров
|87
|пз
|Игорь Безденежных
|99
|нп
|Алексей Щёткин
73'
|11
|пз
|Андреа Чуканов
73'
|9
|нп
|Артём Архипов
73'
|30
|зщ
|Сослан Таказов
83'
|98
|пз
|Дмитрий Югалдин
90+2'
|1
|вр
|Антон Коченков
|44
|зщ
|Илья Сериков
|27
|зщ
|Роман Мануйлов
70'
|88
|зщ
|Гиа Григалава
|77
|зщ
|Исламжан Насыров
|13
|пз
|Максим Кайнов
70'
|22
|пз
|Арутюн Григорян
82'
|21
|пз
|Данила Янов
69'
|8
|нп
|Кирилл Панченко
|23
|нп
|Камран Алиев
69'
|48
|нп
|Евгений Луценко
|61
|пз
|Александр Ставпец
69'
|20
|пз
|Михаил Яковлев
69'
|76
|зщ
|Артём Суханов
70'
|90
|пз
|Алексей Померко
70'
|83
|пз
|Владислав Пантелеев
82'
Запасные
|31
|вр
|Сергей Ещенко
|2
|зщ
|Алексей Рыбин
|17
|зщ
|Илья Голосов
|18
|пз
|Аркадий Солоп
|50
|вр
|Егор Шамов
|36
|вр
|Михаил Левашов
|31
|зщ
|Кирилл Большаков
|25
|зщ
|Данил Степанов
|80
|пз
|Никита Бакалюк
|17
|нп
|Гурам Аджоев
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Олег Георгиевич Кононов
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Алания
|10
|6
|3
|1
|18-10
|21
|70,0
| 2
Повышение
|Рубин
|10
|5
|4
|1
|19-12
|19
|63,3
| 3
Плей-офф за повышение
|Балтика
|10
|5
|4
|1
|16-10
|19
|63,3
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|10
|5
|3
|2
|16-10
|18
|60,0
|5
|Динамо Мх
|10
|4
|5
|1
|10-7
|17
|56,7
|6
|Енисей
|10
|4
|5
|1
|14-12
|17
|56,7
|7
|Арсенал
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53,3
|8
|Волгарь
|10
|4
|3
|3
|9-8
|15
|50,0
|9
|Нефтехимик
|10
|4
|2
|4
|9-7
|14
|46,7
|10
|СКА-Хабаровск
|10
|3
|4
|3
|14-12
|13
|43,3
|11
|Шинник
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|40,0
|12
|Уфа
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|40,0
|13
|Кубань
|10
|3
|2
|5
|10-12
|11
|36,7
|14
|Краснодар-2
|10
|3
|1
|6
|9-13
|10
|33,3
| 15
Зона вылета
|Велес
|10
|3
|0
|7
|9-14
|9
|30,0
| 16
Зона вылета
|Родина
|10
|1
|4
|5
|10-15
|7
|23,3
| 17
Зона вылета
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|8-18
|7
|23,3
| 18
Зона вылета
|Волга Ул
|10
|1
|2
|7
|7-18
|5
|16,7