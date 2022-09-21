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Беларусь U21 - Россия U21 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Городской (Борисов, Беларусь), вместимость: 5500
21 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21, Товарищеские матчи U21
Беларусь U21
Россия U21

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь U21 - Россия U21, которое состоится 21 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи U21, Товарищеские матчи U21, оно проводится на стадионе: Городской (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Беларусь U21
      Россия U21

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