04:01 ()
Свернуть список

Словакия - Азербайджан 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 3. 5-й тур
Словакия
Азербайджан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Азербайджан, которое состоится 22 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 3. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Словакия
      Азербайджан
      Главные тренеры
      СловакияШтефан Таркович
      ИталияДжанни Де Бьязи
      История личных встреч
      10.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 3 Азербайджан0 : 1Словакия
      19.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. Тур 10 Словакия2 : 0Азербайджан
      11.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа E. Тур 4 Азербайджан1 : 5Словакия
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Дания4 9
      2 Хорватия4 7
      3 Австрия4 4
      4
      Зона вылета
      		Франция4 2
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Испания4 8
      2 Португалия4 7
      3 Чехия4 4
      4
      Зона вылета
      		Швейцария4 3
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия4 7
      2 Германия4 6
      3 Италия4 5
      4
      Зона вылета
      		Англия4 2
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды4 10
      2 Бельгия4 7
      3 Польша4 4
      4
      Зона вылета
      		Уэльс4 1
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шотландия4 9
      2 Украина4 7
      3 Ирландия4 4
      4
      Зона вылета
      		Армения4 3
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Израиль3 5
      2 Исландия3 3
      3 Албания2 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина4 8
      2 Черногория4 7
      3 Финляндия4 4
      4
      Зона вылета
      		Румыния4 3
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия4 10
      2 Сербия4 7
      3 Швеция4 3
      4
      Зона вылета
      		Словения4 2
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция4 12
      2 Люксембург4 7
      3 Фарерские острова4 4
      4
      Зона вылета
      		Литва4 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция4 12
      2 Косово4 6
      3 Кипр4 2
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия4 2
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан4 10
      2 Словакия4 6
      3 Азербайджан4 4
      4
      Зона вылета
      		Беларусь4 2
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия4 10
      2 Северная Македония4 7
      3 Болгария4 3
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар4 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия4 12
      2 Молдавия4 7
      3 Андорра4 4
      4 Лихтенштейн4 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония2 6
      2 Мальта3 6
      3 Сан-Марино3 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close