Армения - Украина 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 1. 5-й тур
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Украина, которое состоится 24 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 1. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Украина
Главные тренеры
|Хоакин Капаррос
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|11.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 1. Тур 3
|3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Армения — Украина. Это соперники Лиги B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Хорватия
|5
|10
|2
|Дания
|5
|9
|3
|Франция
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Австрия
|5
|4
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Испания
|4
|8
|2
|Португалия
|4
|7
|3
|Чехия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|4
|3
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Венгрия
|4
|7
|2
|Германия
|4
|6
|3
|Италия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Англия
|4
|2
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|5
|13
|2
|Бельгия
|5
|10
|3
|Польша
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|5
|1
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шотландия
|4
|9
|2
|Украина
|4
|7
|3
|Ирландия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Армения
|4
|3
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Израиль
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|3
|3
|Албания
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|4
|8
|2
|Черногория
|4
|7
|3
|Финляндия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Румыния
|4
|3
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Норвегия
|4
|10
|2
|Сербия
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Словения
|4
|2
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Турция
|5
|13
|2
|Люксембург
|5
|8
|3
|Фарерские острова
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Литва
|5
|1
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Греция
|4
|12
|2
|Косово
|4
|6
|3
|Кипр
|4
|2
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|4
|2
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|5
|13
|2
|Азербайджан
|5
|7
|3
|Словакия
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Беларусь
|5
|2
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|4
|10
|2
|Северная Македония
|4
|7
|3
|Болгария
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|4
|1
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|5
|12
|2
|Молдавия
|5
|10
|3
|Андорра
|5
|7
|4
|Лихтенштейн
|5
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|2
|6
|2
|Мальта
|3
|6
|3
|Сан-Марино
|3
|0